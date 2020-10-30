Франция предложила Турции помощь после землетрясения

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил солидарность с народами Турции и Греции после землетрясения и заявил о готовности оказать помощь.

Как передает РИА Новости, об этом написал Ле Дриан на своей странице в Twitter.

«Сильное землетрясение обрушилось на Турцию и несколько греческих островов в Эгейском море. Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы помочь им», — написал Ле Дриан на своей странице в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем в пятницу, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека.

По последним данным, жертвами стихии в Турции стали 12 человек, в Греции погибли 2 школьника.