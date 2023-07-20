Уехавшие от мобилизации россияне могут получить убежище во Франции. Такое решение принял Национальный суд страны по делам беженцев (CNDA).

В постановлении уточняется, что на статус беженца вправе рассчитывать те россияне, которые уклоняются от мобилизации и призыва или дезертировали из армии. При этом сам факт пребывания в запасе не считается достаточным основанием для предоставления убежища.

В своем решении CNDA ссылается на директиву ЕС от 13 декабря 2011 года. В ней говорится, что статус беженца может получить человек, которому грозит преследование за отказ от службы в случае конфликта, где могут быть совершены военные преступления.

Суд пришел к выводу, что мобилизованные в армию россияне должны рассматриваться как прямо или косвенно подстрекаемые к совершению военных преступлений в Украине. Инстанция также обратила внимание, что отказаться от объявленного Владимиром Путиным призыва невозможно, в том числе с помощью выбора альтернативной службы.

Для получения убежища соискатель должен предоставить доказательства о том, что он действительно подлежит принудительному призыву или мобилизации, а отказ от военной службы является единственным способом избежать участия в предполагаемых военных преступлениях.

Беженцам во Франции положено пособие (ADA). Оно состоит из выплаты €6,80 в день на первого взрослого человека и €3,40 на каждого дополнительного человека, а также надбавки за условия размещения в размере €7,40 на взрослого.

Ранее более 60 российских и международных организаций обратились к властям ЕС с просьбой начать предоставлять убежище и защиту россиянам, которые отказались участвовать в военном вторжении. /moscowtimes.ru/