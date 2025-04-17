Франция в феврале обошла Германию по числу заявлений о предоставлении убежища на фоне ужесточения германской миграционной политики. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

Согласно его данным, за февраль Франция зарегистрировала свыше 13 тыс. прошений об убежище, обогнав Испанию (12,9 тыс.) и Германию (12,7 тыс.). Из самого отчета Евростата следует, что меньше всего обращений зафиксировали в Лихтенштейне (5), Черногории (10) и Венгрии (10).

Как отмечает издание, Франция возглавила этот список впервые за пять лет. При этом число мигрантов, которые хотят получить официальный статус на французской территории, в последние месяцы остается стабильным и колеблется в пределах тысячи человек. Число прошений в Германии, напротив, резко сократилось: в январе этого года эта цифра составляла 16,6 тыс. человек.

29 января немецкое правительство приняло резолюцию фракции ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики, ее поддержала партия «Альтернатива для Германии». Документ носил рекомендательный характер.