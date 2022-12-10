Сборная Франции одержала победу над командой Англии в заключительном матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра, прошедшая 10 декабря на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур, завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов мира, передает газета.ру.

Они вышли вперед на 17-й минуте после гола Орельена Тчуамени, но на 54-й минуте англичанам удалось отыграться благодаря пенальти, реализованному Гарри Кейном.

На 78-й минуте точный удар по воротам соперников нанес Оливье Жиру. У команды Англии был шанс снова сравнять счет, так как на 84-й минуте рефери назначил еще один 11-метровый, однако на этот раз Кейн пробил выше ворот.