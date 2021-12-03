Премьер-министр Франции Жан Кастекс отверг идею своего британского коллеги Бориса Джонсона о создании совместного британо-французского патруля в Ла-Манше для борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает ТАСС, наряду с этим подчеркивается готовность Франции продолжить оперативное сотрудничество с Великобританией по данному вопросу.

«Мы не можем смириться с присутствием британской полиции или военных патрулей на наших берегах. Это вопрос нашего суверенитета», — написал Кастекс в письме Борису Джонсону.

Отметим, что после того, как 27 мигрантов погибли, пытаясь добраться до британского побережья, Борис Джонсон в письме президенту Франции Эммануэлю Макрону предложил совместное прибрежное патрулирование.