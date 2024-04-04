Франция, вопреки заявлениям России, не выражала «готовности к диалогу» по завершению войны в Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран, пишет Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве.

«Это ложь. Мы ни в коем случае не проявляли никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-либо подобному», — подчеркнул собеседник агентства.

В среду Минобороны России распространило заявление о том, что глава ведомства Сергей Шойгу обсудил со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню тему войны в Украине. Утверждается, что во время этих переговоров была отмечена «готовность к диалогу» по урегулированию конфликта.

«Исходные положения» мирного соглашения могли бы основываться на «стамбульской инициативе», отметили в ведомстве. По всей видимости, речь идет о договоренностях, достигнутых между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года — впоследствии Владимир Путин заявлял, что они были «выброшены в помойку» по вине Киева.

Также в Минобороны РФ назвали «бессмысленным» проведение встречи по Украине в Женеве без участия России. Кроме того, ведомство предостерегло Францию от отправки войск для поддержки Киева, пригрозив Парижу «проблемами».

В свою очередь, Министерство обороны Франции подтвердило, что Лекорню обсуждал с Шойгу войну в Украине. В частности, французский министр вновь подчеркнул, что Париж осуждает российское вторжение и будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется, чтобы принести мир и безопасность на европейский континент».

При этом поводом для звонка Шойгу и основной темой обсуждения стал теракт в «Крокус Сити Холле», унесший жизни 145 человек. Лекорню выразил солидарность с родственниками жертв атаки, ответственность за которую взяла ячейка ИГИЛ, и заявил о готовности Франции усилить взаимодействие с Россией с целью противостояния угрозе терроризма. Одновременно он подчеркнул, что у Парижа нет никакой информации, указывающей на причастность Украины к нападению на «Крокус», и призвал российские власти перестать эксплуатировать эту тему для усиления провоенных настроений.

Это первый прямой разговор министров с октября 2022 года, когда Шойгу звонил коллегам из стран Запада, утверждая, что Украина якобы хочет взорвать «грязную» ядерную бомбу. После этого инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверили три украинских объекта, на которые указывала Россия, но не нашли там никаких признаков создания такого оружия. (moscowtimes.ru)