Франция обещала «присмотреть» за армянским наследием на освобожденных территориях Азербайджана

Франция готова содействовать сохранению армянского религиозного, исторического и культурного наследия на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Об этом сказал государственный секретарь по иностранным делам Франции Жан-Батист Лемуан на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, передает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба премьера, в состав французской делегации входят представители государственных, международных гуманитарных, частных организаций, армянской общины, в том числе посол доброй воли в Армении Юрий Джоркаев и руководство фонда Азнавура.

| 2020-11-28T21:06:23+04:00 28 ноября 2020, 22:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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