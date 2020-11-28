Франция обещала «присмотреть» за армянским наследием на освобожденных территориях Азербайджана

Франция готова содействовать сохранению армянского религиозного, исторического и культурного наследия на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Об этом сказал государственный секретарь по иностранным делам Франции Жан-Батист Лемуан на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, передает Sputnik Армения.

Как сообщает пресс-служба премьера, в состав французской делегации входят представители государственных, международных гуманитарных, частных организаций, армянской общины, в том числе посол доброй воли в Армении Юрий Джоркаев и руководство фонда Азнавура.