Франция не будет бойкотировать турецкие товары

Франция не станет бойкотировать турецкие товаровы в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в эфире радиостанции RTL сообщил министр по вопросам внешней торговли и привлекательности Франции Франк Риестер.

По его словам, вопрос о бойкоте турецких товаров в cтране не стоит на повестке дня.

«Мы не будем действовать так, как действует сегодня Турция», — сказал Риестер.

Как сообщалось, Эрдоган призвал турецких граждан отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений между Анкарой и Парижем. (gazeta.ru)

| 2020-10-27T01:39:58+04:00 27 октября 2020, 07:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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