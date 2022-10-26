Тайваньский производитель электроники Foxconn опроверг в среду информацию о приостановке работы на крупнейшем в мире заводе по производству мобильных телефонов iPhone в Китае. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

«Foxconn заявил Global Times, что публикующиеся в интернете слухи о том, что у около 20 тыс. сотрудников в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Центральный Китай) был диагностирован COVID-19, являются ложными», указывает газета.

«Работа и производство в технопарке, который также является крупнейшими в мире заводом по производству iPhone, остаются стабильными», отмечает издание.

В апреле компания приостанавливала работу двух своих заводов в городском уезде Куньшань на востоке Китая (провинция Цзянсу) из-за вспышки COVID-19.