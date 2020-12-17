Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы

Отмечается, что публикация доклада ожидалась в пятницу, однако, как отметили источники, внутри разведывательного сообщества существует спор вокруг того, что следует в него включать. Согласно источникам, ряд высокопоставленных аналитиков разведки считают, что Китай пытался повлиять на выборы в США, однако другие считают иначе.