Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы

Разведывательное сообщество США отложит публикацию доклада, посвященного иностранному влиянию на президентские выборы в стране, на фоне споров о том, пытался ли влиять на них Китай, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Отмечается, что публикация доклада ожидалась в пятницу, однако, как отметили источники, внутри разведывательного сообщества существует спор вокруг того, что следует в него включать. Согласно источникам, ряд высокопоставленных аналитиков разведки считают, что Китай пытался повлиять на выборы в США, однако другие считают иначе.
«Сегодня днем кадровые сотрудники разведки сообщили директору национальной разведки (Джону Рэтклиффу – ред.), что разведывательное сообщество не встретится 18 декабря – в крайний срок, установленный исполнительным указом и конгрессом, чтобы предоставить секретную оценку разведывательного сообщества касательно иностранных угроз выборам в США 2020 года», — сообщила телеканалу помощник директора национальной разведки.(РИА Новости)