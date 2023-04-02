Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема стал первым футболистом в истории «сливочных», достигшим отметки в 20 забитых мячей в 11 сезонах.

2 апреля Бензема оформил хет-трик в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (6:0). Он довел счет мячам, забитым во всех турнирах в текущем сезоне, до 22.

35-летний француз делил аналогичное достижение с Альфредо ди Стефано и Раулем – все они забивали как минимум 20 мячей за «Реал» в десяти сезонах.

Также отмечается, что Бензема стал автором самого быстрого хет-трика в «Реале» в матчах Ла Лиги с 19 апреля 1992 года. Тогда испанский защитник Фернандо Йерро забил три мяча в ворота «Эспаньола» за отрезок длиной в шесть минут. Чтобы забить три мяча в сегодняшнем матче, французу понадобилось всего лишь семь минут — он отличился на 29-й, 32-й и 36-й минутах.(gazeta.ru)