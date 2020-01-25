Фонд саудовского кронпринца намерен купить английский клуб

Инвестиционный фонд наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бин Салмана намерен купить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации издания, сумма сделки составит более £340 млн. В переговорах по покупке команды участвует группа инвесторов во главе с британским финансистом Амандой Стейвли. Отмечается, что сделка может быть заключена в течение нескольких недель.

В 2019 году к покупке клуба был близок шейх Халид бен Заид Аль Нахайян, однако переговоры зашли в тупик.

После 24-х туров «Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 30 очков.

| 2020-01-25T19:25:56+00:00 25 января 2020, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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