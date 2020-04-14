Fitch Ratings и Moody’s ухудшили прогнозы по Азербайджану: лучше провести девальвацию сейчас

Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s ухудшили прогнозы по Азербайджану. Так, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в местной и иностранной валютах на уровне «BB+». Прогноз по рейтингам изменен на «негативный» со «стабильного». Moody’s изменило прогноз для банковской системы Азербайджана на «негативный» с «позитивного» на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 и снижения цен на нефть.

Изменение прогноза на «негативный» отражает наши ожидания, что эпидемия коронавируса приведет к нарушению экономической активности в стране и вкупе с падением цен на нефть подорвет способность граждан, предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний обслуживать свои кредиты. Все это приведет к увеличению доли проблемных кредитов в банковском секторе Азербайджана», — говорится в обзоре агентства по банковскому сектору.

В то же время, Moody’s ожидает, что прибыльность банков Азербайджана ослабнет из-за роста объема резервирования на возможные потери по ссудам и повышения стоимости фондирования. «В то же время способность и готовность правительства оказать поддержку банковскому сектору, в особенности крупным банкам, останутся высокими, учитывая наличие у него (правительства) крупных, относительно величины банковского сектора, резервов», — считают аналитики агентства.

Отмечается, что в результате негативного воздействия пандемии коронавируса и в условиях более низких цен на нефть ухудшатся операционная среда для банков, качество их активов, показатели достаточности капитала окажутся под давлением, особенно у финучреждений с большим объемом валютных активов.

«Прогнозы агентств были ожидаемы, — сказал по этому поводу банковский эксперт Акрам Гасанов. — Сегодня весь мир погружен в долгосрочный и глубокий кризис. Наверняка рейтинги будут пересмотрены в отношении многих, особенно зависящих от нефти стран. Азербайджан зависит от нефти и кризис бьет сразу по двум направлениям. Правительство стремится удержать курс национальной валюты любой ценой, на это расходуются валютные резервы, а валюты в страну сейчас и в перспективе будет поступать все меньше из-за падения цены нефти и сокращения нефтедобычи. Вслед за падением доходов страны, естественно, падает ее рейтинг платежеспособности, особенно в долгосрочной перспективе».

По оценкам эксперта «мы сами себя загнали в эту ловушку». Не развивается желаемыми темпами ненефтяной сектор, последние три года продолжалась политика стабильного курса нацвалюты.

«Сегодня в мире выдают дешевые кредиты для поддержания экономики, в нашей же стране кредитование бизнеса итак находилось на низком уровне, а сегодня этот источник закроется, поскольку Центробанк опасается оттока денег на валютный рынок, — продолжил Гасанов. — Все ожидают девальвации. Вопрос о сроках. Если вспомнить предыдущую девальвацию, падение маната последовало не сразу вслед за просадкой котировок нефти, а через восемь месяцев. Так, летом 2014 года цена барреля была на уровне 110 долларов, а в феврале 2015 года опустилась до 50 долларов. Восемь месяцев расходовались резервы в надежде на лучший исход. На данный момент с обвала нефти прошел месяц, но уже понятно, что цена барреля не вернется к уровню 50 – 60 долларов ближайшие месяцы, а может, и год».

Опасения выдавать бизнесу кредиты вызваны тем, что деньги могут уйти на валютный рынок, говорит эксперт. Крупные игроки будут пытаться покупать доллары и выиграть на ожидаемой девальвации. В том числе и банковские кредиты могут конвертировать в доллары. Во избежание этого, правительству лучше провести девальвацию сейчас, чтобы потом спокойно выдавать кредиты, но это не делается в силу принципа. В целом же, по мнению аналитика, во избежание таких негативных последствий, необходимо было придерживаться все эти годы плавающего курса валюты. Тогда бы никто бы не рискнул переводить все средства в доллары, но сейчас все понимают, что манат только падает. В целом же поддержание курса маната сопровождается стагнацией кредитования экономики из-за опасений девальвационного давления на нацвалюту.

«Международные рейтинговые агентства наблюдают это и понижают наши рейтинги, — пояснил эксперт. — Однозначно, экономическая ситуация в стране будет ухудшаться в том числе и по банкам. Что касается оценки результатов Межбанка, что после реструктуризации активов банк вышел на прибыль — это дипломатический шаг. Хочу напомнить, что Межбанк все еще работает неприбыльно, 2016 год банк закончил с убытком 1 млрд. манатов.

В 2017 году провели реструктуризацию его долгов, и государство взяло на себя более 5 млрд. манатов долга, т.е. фактически подарило эти деньги. Т.е. у банка уже должна была быть прибыль более 4 млрд. манатов». Межбанк тем не менее закончил уже тот год с прибылью менее 1 млрд. манатов. Вопрос – куда за несколько месяцев дели более 4 млрд. манатов? Прошлый год банк закончил с более 300 млн. прибыли, а ведь это государственные деньги, подаренные этой структуре. Банк по-прежнему работает убыточно. Естественно, в такой ситуации будет работать еще хуже».