Азербайджан защищен от экономического давления войны в Украине ростом цены на ключевой экспортный продукт — нефть, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service (Moody’s).

По мнению авторитетной структуры, военное вторжение России в Украину подвергло страны СНГ кредитным рискам даже в большей степени, чем ожидалось. Риски в основном влияют на государства через каналы денежных переводов, торговли, доверия инвесторов, энергетики и безопасности, а также санкции против финансовых учреждений, считают в Moody’s. В то же время агентство также подчеркивает, что Азербайджан и Казахстан защищены от этих воздействий:

«Согласно нашим новым базовым ожиданиям, цены на нефть в 2022 году будут в среднем выше 110 долларов. Неожиданные доходы от экспорта углеводородов освободят Азербайджан («Ba2», «положительный») и Казахстан («Ba2», «стабильный») от этого внешнего давления».

Растущие котировки нефти действительно увеличили доходы нашей страны. Стоимость Azeri Light впервые с лета 2014 года превысила психологический уровень в 100 долларов – цены колеблются в пределах 120 – 130 долларов. Дополнительные доходы Азербайджана, бюджет которого сформирован на основе цен на нефть на уровне 50 долларов за баррель, несомненно, станут хорошим бонусом для страны, уверены в местных экспертных кругах.

Только за два истекших месяца Азербайджан экспортировал за рубеж 4 900 369,59 тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 2 943 901,18 тыс. долларов. Как информирует Государственный таможенный комитет, хотя объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов снизился на 14% по сравнению с соответствующим показателем 2021 года, его стоимость увеличилась на 44%. И хотя объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов снизился на 6,6% по сравнению с показателем 2020 года, его стоимость выросла на 41,2%.

Как считает экономист Халид Керимли, высокие котировки «черного золота» увеличили валютные поступления, а это будет поддерживать курс национальной валюты к доллару на текущей планке. «В условиях высокой цены нефти манат продолжит дорожать к валютам наших торговых партнеров, — заметил он в беседе с #. – И хотя такое нежелательно для ненефтяного экспорта, плюсов от дорогой нефти как фактора поддержки стабильного курса маната, конечно же, больше. Особенно в условиях небывало высокой глобальной инфляции».

Обесценивание национальной валюты могло бы значительно повысить уровень импортируемого роста цен. В случае девальвации обуздать заносимый ценовой рост было бы практически невозможно. И тем не менее, отмечают опрошенные нами эксперты, в сложившейся обстановке гарантировать стабильно высокие нефтяные индексы невозможно, а это высокий риск. Впрочем, говоря о влиянии войны на экономику нашей страны, сложно ограничиться одной лишь дорожающей нефтью, отсрочившей девальвацию.

Азербайджанский рынок прочно зависит от дорожающего импорта, особенно подвержен заносимой инфляции сегмент продовольствия. И здесь особое значение обретает недавнее предупреждение президента Украины Владимира Зеленского, что самым страшным последствием войны в Украине будет голод в мире. «Мы не знаем, какой урожай у нас будет, и сможем ли мы экспортировать, когда блокированы и захвачены наши порты: кукуруза, растительное масло, пшеница и много-много других товаров, жизненно необходимых товаров, в том числе для ваших соседей через море. И цены уже растут», – сказал Зеленский.

На зависимость местного продовольственного рынка от импорта указывают даже сухие цифры, поясняет экономист Натиг Джафарли. По его словам, только за прошлый год Азербайджан импортировал до 1 млн 148 тыс. тонн пшеницы на 332 млн долларов; 30 тыс. 884 тонн кукурузы на 11 млн 852 тыс. долларов; 15 тыс. 699 тонн ячменя общей стоимостью 3 млн 871 тыс. долларов; 15 тыс. 34 тонны сливочного масла (78 млн 789 тыс. долларов) и 155 607 тонн прочих масел на 221 млн 847 тыс. долларов.

«Я не случайно выбрал именно этот продовольственный ряд. Завозится эта продукция главным образом из России и Украины. Кроме того, в прошлом году мы ввезли до 156 тыс. тонн растительного масла на 222 млн долларов, где 90% приходится на российский и украинский импорт. И хотя в магазинах можно увидеть бутилированные масла местных марок, содержимое и сама тара, как правило, импортные. Из местного там лишь фасовка. Вторжение России в Украину нарушило логистику, остановилось производство в Украине. Россия тоже ввела запрет на экспорт продовольствия. А потому вопрос к правительственным чиновникам – что конкретно они собираются делать?», — вопрошает Джафарли.

Аналитики сходятся во мнении, что дорогая нефть – лишь частично поддержит население, будучи фактором стабильности курса национальной валюты. Однако в целом даже крепкий манат не гарантирует от заносимой инфляции на продовольственном рынке, поскольку он сильно зависит от импорта.