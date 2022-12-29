В Финляндию прибыл первый плавучий терминал для переработки сжиженного газа. Он позволит Финляндии принимать танкеры с газом от иностранных поставщиков и заменить им российский трубопроводный газ. Об этом сообщил в среду финский оператор газовых сетей Gasgrid. Кроме того, сжиженный газ из Финляндии будет поставляться в Эстонию.

Судно-терминал Exemplar из Гибралтара пришвартовалось в финском порту Инкоо. Финляндия подписала договор о его аренде на 10 лет. Танкеры будут подвозить в Финляндию сжиженный газ дважды в месяц, первое судно ожидается в январе.

После военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие страны Европы и мира заявили, что намерены как можно скорее снизить свою зависимость от российских энергоносителей, а в идеале полностью отказаться от них. Россия, со своей стороны, угрожает мировым потребителям и в первую очередь странам Евросоюза прекращением поставок своих углеводородов.

Летом российский «Газпром» прекратил поставки природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток», а подводный взрыв труб «Северного потока» в конце сентября сделал поставки газа по нему окончательно невозможными. Кроме того, после введения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть странам, которые согласились с этим решением.

Однако европейские страны не воспринимают отказ от российских энергоносителей как катастрофу. (svoboda.org)