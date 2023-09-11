Финское правительство ужесточит правила выдачи виз и видов на жительство иностранным студентам и исследователям. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

«Будут выяснены и ограничены условия выдачи ВНЖ студентам и исследователям», — уточнили в сообщении.

Общественная телерадиовещательная корпорация отметила, что ограничения касаются тех, кто занят «в критических с точки зрения безопасности сферах».

Глава финского МВД Мари Рантанен обратила внимание, что действующий закон об иностранцах предполагает отказ в выдаче ВНЖ из-за того, что человек представляет риск для безопасности. Она пояснила, что двойное гражданство также может стать препятствием для работы в критической сфере.