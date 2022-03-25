Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro прекращается с понедельника, сообщает Интерфакс со ссылкой на финский оператор VR Group.

1 марта финский государственный железнодорожный концерн VR Group сообщил, что прекращает сотрудничество с ОАО «РЖД» на фоне украинского конфликта до особого распоряжения.

Отмечалось, что по требованию властей пассажирские перевозки на поезде Allegro пока будут продолжаться, чтобы VR Group могла обеспечить возвращение финнов домой из России.