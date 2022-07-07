Парламент Финляндии в четверг принял законопроект, который позволит построить барьер протяженностью 1300 км на границе с Россией и закрывать ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, законопроект одобрило абсолютное большинство членов парламента Финляндии. Данное решение было принято на фоне опасений из-за возможного ответа России на планы страны по вступлению в НАТО.

Отмечается, что законопроект также позволит правительству Финляндии санкционировать строительство заборов или других барьеров вблизи финских границ, а также направлять все заявления о предоставлении убежища в один или несколько пограничных переходов, например, в аэропорт. (Газета.Ру)