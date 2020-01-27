Финляндия намерена стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году

Финляндия поставила перед собой задачу стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году, сообщил финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари на международной конференции «Арктические рубежи» в Тромсё.

«Наша цель – стать углеродно-нейтральной страной к 2035 году, это возможно сделать вместе с людьми и промышленностью, мы уверены, что сумеем достичь этого и выполнить обещание. Для нас важны вопросы изменения климата, устойчивого развития, сохранения арены международного сотрудничества», — сказал министр.

Выступая на международной конференции, министр подчеркнул увеличение роли Арктики на мировой арене, и в основе сотрудничества на этой территории находятся Арктический совет и страны Арктики.

«Финляндия может много предложить с точки зрения ноу-хау технологий, Лапландия (провинция Финляндии) хочет стать углеродно-нейтральной к 2030, мы хотим быть примером для других стран и территорий по вложениям в низкоуглеродную экономику», — сказал министр.