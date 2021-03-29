Финляндия может лишиться кофе и ананасов из-за блокировки Суэцкого канала

Блокировка Суэцкого канала судном Ever Given может привести к дефициту ряда продуктов в Финляндии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на представителя местного крупного поставщика продуктов K-group.

По данным издания, представители финских торговых сетей заявили о наличии запаса продуктов, которые поступают в страну через Суэцский канал.

Однако они подчеркнули, что перебои с поставками в течение длительного времени могут спровоцировать мультипликативный эффект.

Так, согласно их оценкам, блокировка канала может привести к исчезновению с полок магазинов ананасов, кофейных зерен, тунца и других продуктов.

Кроме того, представитель K-group отметил, что из-за произошедшего поставщикам придется планировать альтернативные маршруты доставки, которые могут стать более затратными. В свою очередь это повлияет на ценообразования ряда товаров.(Газета.Ru)