Финансы Евросоюза и программы ООН не снизили цену на медмаски – 30 гяпиков и все!

Как сообщили СМИ 4 августа 2020 года при финансовой поддержке Европейского союза, Программы развития ООН и Государственного агентства по профессиональному образованию, в Азербайджане осуществлены закупки технического оборудования для поддержки производства медицинских масок.

Оборудование и тонна сырья доставлены в Баку, оно установлено в Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам.

В настоящее время в производственный процесс вовлечено 85 сотрудников. В круглосуточном режиме ежедневно производится 100 000 масок .

Напомним, что до начала распространения коронавируса на территории Азербайджане рыночная стоимость медицинских масок в аптеках составляла в среднем около 10 гяпиков. Однако после распространения коронавируса рыночная стоимость медицинской маски выросла в три раза. И сегодня средняя стоимость одной медицинской маски в аптеках страны составляет 30 гяпиков.

В Азербайджане большую часть медицинских масок производит компания ООО “Bakı tekstil fabriki”.

Как сообщила # помощник главы компании Эльбениз ханум (к сожалению, она не назвала нам свою фамилию), цена медицинской маски формируется на основании ее себестоимости. «В себестоимость товара входит и стоимость оборудования, на котором он производится. Мы производим различные маски. Цены очень разные. Есть маски за 25 гяпиков, и за 40 и за 60.

Мы продаем свой товар различным компаниям. В основном приобретают маски, стоимость которых составляет 25 гяпиков. Затем эти компании перепродают их аптекам. Аптеки в свою очередь продают их населению. Так формируется рыночная стоимость медицинских масок, которая сегодня составляет 30 гяпиков», — сказала помощник главы компании.

Если в себестоимость масок входит и стоимость оборудования, то стоимость медицинских масок, произведенных на техническом оборудовании, закупленном при финансовой поддержки Европейского Союза и программы ООН, должна быть ниже рыночной.

Однако, как сообщила # глава пресс- службы Государственного агентства по профессиональному образованию Джейран Мамедли, медицинские маски, произведенные при поддержке международных организаций, продаются в аптеках страны по рыночным ценам. «Международные организации и Евросоюз предоставили лишь часть оборудования и сырья. Большая часть оборудования была приобретена частной компанией, которая занимается производством масок», — сказала Джейран Мамедли.

«До распространения коронавируса на территории Азербайджана маски привозили из Китая и стоили они около 10 гяпиков. Сейчас медицинские маски производят в самом Азербайджане. Предпринимателям, занимающимся производством этого товара, не приходится выплачивать таможенные пошлины во время ввоза товара в страну, а также оплачивать дорожные расходы. Это означает, что цены на медицинские маски должны были упасть хотя бы на двадцать процентов. Но они наоборот выросли в три раза», — заявил # экономист Натик Джафарли.

По мнению экономиста, в условиях распространения коронавируса и роста потребности населения на медицинские маски, государство должно было принять меры для снижения цен на эту продукцию.

«В ряде стран, где также был распространен коронавирус, власти освободили сферу производства медицинских масок от большинства налогов. Были также отменены пошлины на ввоз медицинских масок. Но в Азербайджане этого так и не произошло. Более того, по поступающим к нам сведениям, сегодня предпринимателям, занимающимся ввозом медицинских масок, чинят всякие препятствия. А это в свою очередь влияет на стоимость масок», — сказал Натик Джафарли.