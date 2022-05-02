Филиппинские военные заявили, что более 40 тыс. военнослужащих будут развернуты для предотвращения срыва выборов 9 мая. Об этом сообщает Arab News.

Филиппинцы должны выбрать преемника президента Родриго Дутерте. Они также изберут вице-президента, около 300 депутатов и 18 000 представителей местных органов власти, включая губернаторов провинций и мэров городов.

Комиссия по опросу общественного мнения на Филиппинах, известная как Comelec, отметила более сотни «зон, вызывает серьезную озабоченность» по всей стране-архипелагу.

Полковник Рамон Загала, представитель вооруженных сил Филиппин, рассказал, что военные работают вместе с филиппинской национальной полицией для обеспечения безопасности во время выборов.

«Прямо сейчас мы выделили 40 000 военнослужащих только для выборов и… мы можем выделить даже больше», — пояснил Загала в интервью Arab News.

«Есть 114 городов и 15 городов, которые Comelec определила как области, вызывающие серьезную озабоченность, на которых мы сосредоточим внимание».

Загала пояснид, что в настоящее время серьезных угроз выборам нет, но власти «продолжат следить и постоянно проводить контрольно-пропускные пункты».

Филиппинские военные также отслеживают местные угрозы, включая Новую народную армию, группу Абу Сайяфа и группу Мауте.

«Мы следим за районами, где базируются эти группы», — подчеркнул военный.

Одним из самых смертоносных инцидентов, связанных с выборами в стране, стала резня в Магинданао, которая произошла в ноябре 2009 года, накануне президентских выборов в 2010 году. Она унесла жизни 58 политиков, их сторонников и не менее 32 журналистов.

Инцидент вызвал широкое осуждение, но регион по-прежнему остается горячей точкой, где ожидается насилие во время избирательного цикла.