ФИФА аннулировала желтые карточки игроков сборных, которые будут участвовать в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

В общей сложности были аннулированы желтые карточки 107 игроков. Таким образом, футболисты, которые получат предупреждения в полуфиналах стыков, смогут принять участие в финалах в случае победы их команды.

Тем не менее, игроки, которые получили две желтые карточки в матчах группового этапа, будут дисквалифицированы на полуфинальные матчи.

Полуфинальные стыковые матчи отбора ЧМ-2022 состоятся 24 марта. (sports.ru)