Авиационно-космический фестиваль TEKNOFEST KARADENİZ на черноморском побережье Турции за первые пять дней работы посетило 650 тыс. человек, сообщает Агентство Анадолу.

На территории аэропорта «Чаршамба» в Самсуне продолжается работа фестиваля, организованного Турецким фондом технологической команды (T3 Foundation) и Министерством промышленности и технологий Турции.

В первый день фестиваль TEKNOFEST KARADENİZ посетили 110 тыс. человек, во второй день – 95 тыс. человек, в третий — 120 тыс., в четвертый – 105 тыс., а в пятый день- 220 тыс. человек.

В рамках фестиваля свое мастерство демонстрируют пилотажные группы ВС Турции SOLOTURK и Türk Yıldızları («Турецкие звезды»).