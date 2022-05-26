Так уж сложилось, что порой политики или люди, считающие себя таковыми, делают заявления, по сравнению с которыми тексты писателей-сатириков выглядят грустно и серо. Приведу два доказательства действий и речей политиков и околополитиков, ознакомившись с которыми становится грустно за юмористов, у которых банально отняли хлеб.

Начну с того, что сын Владимира Жириновского и бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сменил имя, фамилию и отчество. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала Baza. По их данным, Игорь Лебедев сменил имя, фамилию и отчество в 2021 году, когда заявил об уходе из партии ЛДПР. «Причиной такого решения могли стать санкции Евросоюза, наложенные на бывшего политика в 2014-м. Сын Владимира Жириновского избрал необычную для России фамилию, теперь его зовут Гарсия Давид Александрович. Учитывая большое количество недвижимости в Испании, не исключено, что Лебедев-Гарсия хочет со временем переехать в Европу насовсем. Типичные для той местности ФИО значительно облегчат ему жизнь на новом месте», — говорится в расследовании.

Издание также отмечает, что о ссорах между Владимиром Жириновским и его сыном стало известно в 2019 году. Разногласия касались не только финансовых вопросов, но и будущего развития партии ЛДПР, назначения людей на партийные и думские посты. В итоге, судя по всему, эти разногласия приняли настолько радикальный характер, что сын Жириновского, весь политический и финансовый капитал которого состоял именно в том, что он является отпрыском покойного уже ныне главы ЛДПР, поступил радикально.

Фамилию отца он не носил давно, но то чтобы еще и отчество! Не знаю, успел ли узнать Владимир Вольфович при жизни о том, что сын отрекается от него до такой степени или такой «сюрприз» Жириновский-Лебедев-Гарсия сохранил в тайне от папы, но эффект был велик. Деньги, как утверждают знатоки этого дела, не пахнут. Но не до такой же степени! Так ведь можно дойти до сущих крайностей. Вплоть до смены пола.

Не говоря уже о смене амплуа. Глядишь, увидим мы когда-то среди выступающих на международном песенном конкурсе «Евровидение» Луиса или Лусию Гарсия. Сложно будет узнать в нем или в ней сына политика, который сделал себе имя на оплевывании западных ценностей, на рассказах о «загнивающей Европе». Да, позволяю себе сарказм. Но как тут удержаться от него, когда сын профессионального патриота России отрекается от всего российского?!

Как там звучит популярный в РФ лозунг? Можем повторить? Ну-ну. Забавно будет понаблюдать за тем, как «подвиг» Жириновского-Лебедева-Гарсия повторят иные находящиеся под санкциями российские политики, банкиры, бизнесмены, олигархи и их обслуга, а также члены семьи. Традиция получится, прямо скажем, совсем не скрепная. Вот вам и «не смешите наши «Искандеры»»! Браво, Игорь, браво! Что значит школа!

Думаете только в РФ проходит негласный фестиваль политических фокусов? Нет, эстафету принял форпост РФ на Кавказе. Отличилась гражданская супруга премьер-министра Армении, председатель Совета попечителей фонда «Мой шаг» Анна Акопян. «Участвую в Давосе в ежегодном мероприятии «Wօmen political leaders». И, тем не менее, встреча с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном была одним из самых приятных моментов дня», — написала на своей странице в Facebook Анна Акопян.

То есть, мадам Акопян, которую в Армении виноватят за поражение в 44-дневной войне, является женщиной-политическим лидером. Предположу, что родные и близкие армянских военнослужащих, погибших в войне, которую неизбежной сделали заявления Никола Пашиняна и его окружения, наделят мадам Акопян иным «титулом». Особенно, после поразительных откровений этой дамы.

Ведь что же это получается — мадам Акопян, приехавшая в Давос за государственный счет, настолько никому там оказалась не интересна, что решила встретиться c президентом РА. Который, как известно, постоянно находится в Ереване. Там же, где и сама Анна Акопян. У них всегда была, есть и будет возможность для общения в армянской столице. Нет для этого надобности лететь в Давос!

Ведь это не эпизод из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», где Центр решил устроить Штирлицу встречу с женой в кафе «Элефант». Это реальность, в которой Анна может увидеть Ваагна в РА в любое удобное время. Одна, или взяв с собой весь, так и не принявший участия в боях, но громко заявивший о себе фотосессиями в стиле милитари, женский батальон во главе с гражданской женой армянского премьера. Но в итоге получилось то, что получилось. Иди теперь и решай, что забавнее — радикальная смена фамилии и отчества сыном Жириновского или «давосский вояж» Анны Акопян? В любом случае, созданная ими реальность оказалась круче текстов многих писателей-сатириков.