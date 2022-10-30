Компания Ferrari представила гиперкар Ferrari 499P, с которым вернется в высший класс марафонских гонок после 50-летнего отсутствия.

Ferrari 499P получила тонкие светодиодные фары, большой сплиттер спереди и массивное заднее антикрыло с «плавником». Полноприводный автомобиль оснащен силовой установкой с бензиновым турбомотором V6, который сочетается с 7-ступенчатой ​​секвентальной коробкой передач, 272-сильной гибридной системой и батареей напряжением 900 В.

Суммарная мощность силовой установки, согласно требованиям спортивного регламента, составляет 680 л.с. Электромотор приводит в движение переднюю ось, гиперкар также оснащен системой рекуперации энергии.

В гонках Ferrari 499P дебютирует в марте 2023 года на старте первого этапа FIA WEC, который пройдёт в американском Себринге. Затем гиперкар выставят на старт остальных этапов чемпионата, включая «24 часа Ле-Мана». Состав пилотов итальянской команды пока не анонсирован. В высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость Ferrari в последний раз участвовала в 1973 году. (Газета.Ру)