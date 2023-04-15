Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване.

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) распространила обращение в связи с сожжением азербайджанского флага во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля.

Как сообщает АПА, в обращении говорится:

«Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент с сожжением флага Азербайджана, произошедшего во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года. EWF считает этот крайне серьезный и вызывающий сожаление жест посягательством на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы “Fair Play”. EWF немедленно отреагировал на этот инцидент, выразив решительную позицию Оргкомитету, и потребовала дополнительных гарантий для безопасности всех участников этого соревнования. EWF постоянно находилась рядом с делегацией Азербайджана, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам».