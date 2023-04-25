«Недавно наш уважаемый коллега дал неприятное интервью, где подставил под сомнение фундаментальные вопросы, которые реализует государство».

Как передает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазаил Агамалы в отношении своего коллеги Вахида Ахмедова.

«Он бросает тень на социальную политику Президента страны. Получается, что социальная политика, проводимая долгие годы, не дала никаких результатов. Его интервью также наносит ущерб репутации Милли Меджлиса, легитимность которого ставится под сомнение. Он говорит, что только 3 человека в Азербайджане справедливо получили голоса на выборах в Милли Меджлис, ставя под сомнение победу других членов парламента. Поэтому я как заместитель председателя Дисциплинарной комиссии прошу дать соответствующие поручения, чтобы обсудить вопрос в комиссии».

Депутат Вахид Ахмедов отметил, что всегда поддерживал государство, отстаивал и продолжает отстаивать позицию государственности.

«И в Милли Меджлисе, и в СМИ все знают мою позицию. Здесь Фазаил Агамалы объявил, что мой вопрос будет рассмотрен в Дисциплинарной комиссии, я не возражаю, пусть рассмотрят. Я готов ответить на все вопросы».

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова дала соответствующее поручение председателю Дисциплинарной комиссии, депутату Эльдару Ибрагимову.

«Займитесь этим вопросом сегодня, соберите заседание Дисциплинарной комиссии и доложите мне», — сказала Сахиба Гафарова.