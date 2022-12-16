Председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев заявил, что произошедшее на Лачинской дороге связано с тремя причинами.

Как сообщает АПА, он отметил, что основной причиной являются экологические проблемы и незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана.

«Вторая причина — использование Лачинского коридора в военных целях, вопреки заявлению от 9 ноября. Третья причина – обязательства, упомянутые в заявлении от 9 ноября об открытии транспортных коридоров. Азербайджан открыл Лачинский коридор, но армянская сторона под различными предлогами отказывается открыть коридор из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Мегри», — сказал он.

Председатель ЦАМО подчеркнул, что произошедшее на Лачинской дороге указывает на ряд фундаментальных проблем: «К этим фундаментальным проблемам относятся: отсутствие мирного соглашения, то, что переговорный процесс зашел в тупик, а также деятельность российского миротворческого контингента. Наличие радикалов среди карабахских армян и приезд в Карабах Рубена Варданяна, который нарушил диалог с Азербайджаном. Геополитические акторы. Уже всем должно быть понятно, что проблема может быть полностью решена после того, как Карабахский регион снова перейдет под административное управление Азербайджана. Это произойдет, рано или поздно. Не может быть и речи о м