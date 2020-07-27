Фарид Казаков снял клип на карантине: Полиция, узнав нашу цель, пожелала нам удачи

Известный азербайджанский танцор Фарид Казаков во время карантина снял патриотический клип «Мой Азербайджан». В клипе, артист под музыку Полада Бюльбюль оглы и исполнение Муслима Магомаева, предстал в военной форме, танцуя с флагом Азербайджана.

В интервью «Зеркало» Ф.Казаков признался, что идея снять клип пришла к нему в ходе происшедших событий на азербайджано-армянской границе в Товузском районе.

«Очередная провокация армянской стороны не оставила меня безучастным, и я хотел поддержать нашу армию, наш народ и почтить память шехидов. Я понимал, что сделать это в условиях карантина будет непросто, да к тому же снимать танцевальные клипы на улице очень трудно. Но никакие трудности не могли остановить меня», — рассказывает танцор.

Во время съемок не обошлось и без ЧП: после долгих прыжков в пуантах и движений на пальцах, у артиста сошла кожа, рана начала сильно кровоточить, и в результате съемочной группе даже пришлось приостановить съемку.

«Балетная обувь была вся в крови, но терять день я не хотел, поэтому замазал пятна тональным кремом. Я рассказываю это для того, чтобы люди поняли, через что мы, артисты балета, проходим, дабы радовать людей своими выступлениями на улице. В нашей профессии очень сложно танцевать без профессионального покрытия и определенных условий, но, несмотря на все эти обстоятельства и боль на протяжении всего съемочного процесса, я дотанцевал до конца! Ради своей Родины я готов и не на такую боль!», — сказал Ф.Казаков «Зеркало».

Что касается особого режима, в котором танцор и его команда снимали клип, то, по словам Казакова, представители полиции, узнав о цели проекта, проявили уважение и внимание, пожелав танцору удачи, и сфотографировались с ним на память.

Таким образом, Фарид Казаков внес свой вклад в поддержку патриотического духа и признался, что если бы он находился за пределами Азербайджана, то стоял бы в первых рядах мирных шествий, которые проходят по всему миру в знак протеста против армянской агрессии и оккупации.

«Говорить и писать о патриотизме могут многие, но вопрос в том, чем эти люди способствуют поднятию уровня нашей страны? В связи с закрытием границ я уже несколько месяцев нахожусь в родном Баку, и это дало мне возможность поддержать свой народ. Несмотря на то, что мы — творческие люди Азербайджана, с марта находимся в вынужденном отпуске, мы ощущаем востребованность. Я получил большое количество сообщений, в которых обычные люди благодарили меня за этот клип. Это – самая дорогая награда, радовать зрителей и служить своему народу, поднимая наш флаг на самых высоких культурных трибунах мира», — заключил артист.