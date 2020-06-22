«Фактический муж» Марго Симоньян: лузер, матерщинник, расист

Можно родиться в семье кинематографистов, проучиться во ВГИК, с детства вращаться в среде интеллигентных людей, снять даже некоторое подобие кино, а также клипы для певцов и певиц, но так и не превратиться в итоге в человека, знакомого с элементарными нормами приличия и поведения в обществе. Это я сейчас про Тиграна Кеосаяна. Того, отец которого Эдмонд, снял в советское время три кинофильма про приключения «Неуловимых мстителей». Примитивный, замечу, пропагандистский продукт, но ничего более качественного Кеосаян-старший не снял.

Правда, даже такая посредственность выглядит гигантски на фоне Тиграна Кеосаяна. Это ведь он является режиссером кинофильма «Крымский мост. Сделано с любовью!». По итогам проката картина не окупила свой бюджет и стала одним из десяти крупнейших кассовых провалов 2018 года в России. Она также получила разгромные отзывы кинокритиков и зрителей. В частности, кинокритик Екатерина Барабаш в колонке для RFI резко негативно отнеслась к кинофильму, который охарактеризовала как антипрофессиональную работу. К его недостаткам были причислены конъюнктурность, примитивный юмор, плохой сценарий, косноязычность диалогов и общая атмосфера пошлости. Рецензент посулил фильму провал в грядущем прокате, участи которого не смог избежать ни один из прежних проектов Тиграна Кеосаяна.

То есть, мнение о режиссере Тигране Кеосаяне уже сформировалось. Оно негативное. Не помогли ему, как видим, уроки отца и ВГИК. Впрочем, все это не имеет никакого значения для карьеры этой серости и бездарности с зашкаливающим самомнением. Он успел «поторговать лицом» во многих телевизионных проектах, умудрившись даже побывать в жюри проекта «Народный артист». То есть, Тигран Эдмондович изволил оценивать исполнителей, не имея музыкального образования.

Не является Кеосаян и политологом или журналистом. Тем не менее, начиная с 3 сентября 2016 года он ведет передачу «Международная пилорама» на канале НТВ. Название передачи явно указывает на попытку сыграть на воспоминаниях о программе «Международная панорама», к которой были претензии в плане ее очевидной пропагандистской направленности, но не было вопросов к профессионализму тех, кто над ней работал. В частности, в «Международной панораме» просто не могло быть откровенной, неприкрытой пошлости, расизма.

В «Международной пилораме» этого «товара» всегда было в избытке. На это в свое время обратил внимание блестящий российский журналист Игорь Яковенко. «Российская агрессия в Украине… — гы-гы-гы! — порождает страхи прибалтийских государств, что Россия хочет их захватить… бу-га-га!. Дальше Кеосаян принимается «шутить» над каждой страной Балтии в отдельности. Вот шутка про Эстонию. «У них проблемы в языке!» — под громовой закадровый гогот заявляет Кеосаян. «По-эстонски малыш — «mudila», — радует зрителей НТВ креативный ведущий. Причем, чтобы его аудитория заветное слово узнала, произносит его с ударением на второй слог, а не на первый, как в эстонском слове, обозначающем ребенка»,- писал Яковенко.

Высказывалась на эту тему и телекритик, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская. «Теперь Тигран Кеосаян (а речь именно о нём), отринув интеллигентские условности, упивается открывшимися на старости лет возможностями безнаказанно и открыто произносить слова, за которые в его прежней среде он бы получил по губам, и радость от приобретённой свободы нашего неофита буквально распирает. Сам говорит — и сам же счастливо и препохабно хихикает, напоминая младшего школьника, шокирующего родителей сделанными в подворотне лингвистическими открытиями»,- писала она.

Той же точки зрения придерживается обозреватель и заместитель главного редактора еженедельника «Собеседник» Ольга Сабурова. «Ведущий матерится чуть не через слово. Как думает – так и говорит: развязно, похабно и без тени стеснения. Он и не подозревает, какое чувство брезгливости испытывают, глядя на него, зрители. Кеосаян уверен: сыпля идиотскими шутками, он выглядит крутым, бесстрашным и остроумным. Откуда эта уверенность?», — удивлялась О.Сабурова.

Ответ на этот вопрос очевиден. У уверенности Кеосаяна есть имя, фамилия, должность. Это, как указано в Википедии, «фактическая жена» режиссера — Маргарита Симоньян, которая главный редактор телеканала «Раша тудей» и МИА «Россия сегодня». Это благодаря ей все славное семейство было задействовано в провальном проекте «Крымский мост. Сделано с любовью!», с любовью освоив миллионы средств отпущенных на эту кино-халтуру. Это благодаря ей Тиграна Эдмондовича держат в телеведущих и приглашают в разные проекты. В благодарность ему пора бы уже и фамилию Марго взять, став Тиграном Симоньяном.

Очевидно же, что его «звезда» закатится ровно в тот самый день, когда уйдут Марго. Но, пока она «на коне», а Кеосаян пользуется этим, демонстрируя новые грани своего «таланта». На сей раз, в эфире программы «Международная пилорама» он продемонстрировал «пародийную беседу» между известными политиками, в частности президентом США Дональдом Трампом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Выпуск, показанный 20 июня, отмечает Лента.ру, доступен на Ютуб.

В передаче показали выдуманный чат, где общаются главы государств и известные политики. Речь заходит о протестах в США из-за гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда: Трамп заявляет, что в этом «виноваты русские». «Но это же вы убили негра»,- возражает ему Эрдоган. «Но русские об этом пели еще десять лет назад»,- парирует американский лидер. В вымышленную беседу вступает Меркель: «А чего хотят протестующие?» «Равных прав для черножопых»,- говорит Трамп. Разговор сопровождается голосовой озвучкой, в которой делается акцент на слове «черножопые».

Напомню, что в энциклопедии Британика указывается, что расизм — это идеология, заявляющая о разделении людей на строго дифференцированные группы, называемые расами, о связи между унаследованными физическими чертами и чертами характера, интеллектом, моралью, культурой, а также о врождённом превосходстве одних рас над другими. Так вот, судя по всему, Тигран Кеосаян — не только серость и бездарность, матерщинник и объект постоянной критики, но и расист. Связано ли это напрямую с тем, что он является «фактическим мужем» Марго Симоньян или так его воспитали в семье, доподлинно не известно. Но то, что в любой иной стране мира, например в США, за такое на Кеосаяна подали бы в суд и впаяли бы ему большой тюремный срок, запретив потом на пушечный выстрел приближаться к телевидению, нет никаких сомнений.