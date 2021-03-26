Facebook заявил, что китайские хакеры взламывали аккаунты уйгуров

Компания Facebook утверждает, что хакеры в Китае использовали поддельные учетные записи и фальшивые сайты, чтобы взломать телефоны мусульман-уйгуров, сообщает Голос Америки.

Технологическая компания заявила, что раскрыла изощренную хакерскую операцию в рамках повседневной работы по обеспечению безопасности.

По словам компании, хакеры создавали поддельные аккаунты в соцсети Facebook и поддельные веб-сайты и приложения, ориентированные на уйгурскую аудиторию.

Аккаунты и сайты содержали вредоносные ссылки, которые могли заразить компьютер или смартфон жертвы шпионскими программами.

Жертвами операции стали в общей сложности менее 500 представителей уйгурской общины в Китае, а также в других странах, включая США.

По словам Facebook, хакеры связаны с двумя китайскими технологическими фирмами.