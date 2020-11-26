Facebook заплатил штраф за отказ от локализации данных в России

Американская компания Facebook полностью оплатила штраф в размере 4 млн рублей, назначенный московским судом из-за отказа соцсети перенести в Россию серверы с данными российских пользователей. «Сегодня получено постановление об окончании исполнительного производства (в отношении Facebook о принудительном взыскании штрафа) от 6 октября 2020 года. Штраф оплачен полностью», — сообщила в четверг, 26 ноября пресс-служба Таганского суда Москвы.

В феврале суд оштрафовал компании Facebook и Twitter на четыре миллиона рублей каждую за отказ локализовать данные российских пользователей. Twitter до сих пор не оплатил этот штраф, и Федеральная служба судебных приставов ФССП) 26 ноября заявила о намерении взыскать его в принудительном порядке. «В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимается комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа», — сказали в ФССП. (DW)