Власти Турина после победы итальянской группы Maneskin на «Евровидении» выразили желание провести конкурс в следующем году.
«В ожидании объявления мы с сегодняшнего дня начинаем работу над кандидатурой Турина», — написала в Twitter мэр североитальянского города Кьяра Аппендино.
Как отмечают итальянские издания, директор первого канала государственной телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта в преддверии финала конкурса заявил, что возможность проведения «Евровидения» в Турине обсуждалась в 2017 году, когда фаворитом в музыкальном состязании считался певец Франческо Габбана. «Мы тогда провели пару встреч, лучшим вариантом был Турин», — сказал Колетта на пресс-конференции.(РИА Новости)