Евросоюз на следующей неделе выделит новый пакет финансирования для Украины объемом 5 млрд евро. Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с планом, деньги помогут Киеву покрыть неотложные расходы, включая заработные платы и льготные выплаты.

Эти средства являются частью обещанного еще в мае пакета в 9 млрд евро. Из-за расхождения во мнениях Брюсселя и Берлина комиссия пока выделила только миллиард евро. Германия настаивает на предоставлении безвозвратных грантов, утверждая, что увеличение долга нанесет еще больший ущерб украинской экономике. Еврокомиссия считает оптимальным вариантом льготные кредиты с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами.

В итоге почти все участники ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Теперь руководству Евросоюза и странам-участницам необходимо обсудить будущее 3 млрд евро, обещанных весной. Германия по-прежнему настаивает на предоставлении грантов, в то время как большая группа национальных правительств предлагает выдать оставшуюся сумму в качестве кредитов.

Ожидается, что министры финансов ЕС примут решение в рамках встречи на следующей неделе в Праге. Пакет должен быть одобрен государствами-членами и Европейским парламентом.