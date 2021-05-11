Евросоюз считает новую высылку дипломатов РФ преждевременной

Европейский Союз не хочет продолжать эскалацию отношений с Россией путем дальнейшей высылки ее дипломатов, заявил в понедельник, 10 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Сейчас продолжение эскалации путем высылки дипломатов не стоит на повестке дня», — ответил Боррель на вопрос корреспондента DW по окончании заседания министров иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что перед заседанием обсудил этот вопрос с новым министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Конфликт между Прагой и Москвой, вызванный взрывами на складах вооружений в Чехии, обсуждали участники встречи глав государств и правительств стран ЕС 7-8 мая в Порту. «Точно так же, как лидеры на выходных, сегодня мы заверили Чехию в решительной поддержке от Евросоюза. Думаю, что все согласились с необходимостью не продолжать эскалацию и с тем, что мы должны оказывать решительную поддержку, но в то же время стараться не усиливать напряженность», — заявил Жозеп Боррель.