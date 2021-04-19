Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной

В Европейском союзе считают, что сложилась крайне опасная ситуация на границе России и Украины, и призывает Россию отвести войска от границы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений», —сказал он.

Боррель также добавил, что ЕС пригласил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской ситуации и изложить европейским министрам видение Киева происходящего на границе с РФ.