Евросоюз ожидает, что Байден обсудит Россию с лидерами ЕС на онлайн-саммите 25 марта

Евросоюз ожидает, что президент США Джо Байден захочет обсудить Россию с лидерами 27 стран сообщества на онлайн-саммите, который пройдет 25-26 марта. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания.

«Да, мы ожидаем, что Байден будет говорить про Россию во время своего выступления на саммите в четверг», — сказал он.

В видеоконференции лидеров ЕС впервые примет участие президент США Джо Байден, с которым они обсудят «укрепление трансатлантического единства». Байдена на саммит пригласил глава Евросовета Шарль Мишель.(ТАСС)

| 2021-03-24T18:33:41+04:00 24 марта 2021, 20:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss