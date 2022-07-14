Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых российских бизнесменов. По мнению юристов ЕС, санкции могли быть введены на «слабых основаниях», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. О ком именно идет речь, издание не уточняет.

Около 30 человек обратились в суд с ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 россиян попросили исключить их непосредственно у Евросоюза.

«Юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС в среду, что некоторые из этих запросов были оправданными, поскольку информация, предоставленная лицами, которые попали под санкции, показала, что доказательства, которые подкрепляют наказания, были либо слабыми, устаревшими либо неправильными», — пишет Bloomberg.

Спикер по иностранным делам и политике безопасности ЕС отказался от комментариев, ссылаясь на конфиденциальные текущие обсуждения, добавляет издание.