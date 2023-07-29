Евросоюз не признает новую власть в Нигере, которая образовалась в результате мятежа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере. Конституционный порядок должен быть восстановлен», — написал он в Twitter.

По словам Борреля, ЕС прекращает финансовую поддержку страны и сотрудничество с ней. «Это неприемлемое нападение на целостность республиканских институтов Нигера не останется без последствий для партнерства и сотрудничества между Евросоюзом и Нигером во всех различных аспектах. В связи с этим, помимо немедленного прекращения поддержки бюджета, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу», — добавил он.