Евросоюз планирует сотрудничать со странами Африки, в том числе с Анголой, Нигерией и Сенегалом в энергетической сфере, чтобы сократить свою зависимость от российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, соглашение с африканскими странами о поставках газа может быть выработано Еврокомиссией (ЕК) в конце следующего месяца.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила на пресс-конференции, что Еврокомиссия призывает страны ЕС проработать план действия в случае прекращения поставок газа из РФ.

По словам Симсон, подготовка к такому сценарию начала прорабатываться в январе этого года. Она подчеркнула, что Евросоюз должен развивать альтернативную энергетику, поскольку он не может в настоящее время полностью заместить газ из РФ.