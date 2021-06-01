Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиавластей Беларуси после инцидента с посадкой самолета Ryainair. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Вероятно, решение о введении новых ограничений будет принято к 21 июня, когда пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. При этом в начале месяца ЕС внесет в «черный список» несколько физических и юридических лиц «в качестве промежуточного ответа» на действия белорусских властей.

Один из источников рассказал, что все страны-участницы ЕС согласны с таким подходом. По мнению другого источника, введение ограничений будет четким сигналом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы.

Кроме того, 4 июня послы ЕС могут принять предварительное решение о запрете белорусским самолетам летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Это позволит европейским министрам одобрить новый санкционный пакет до конца этого месяца. (gazeta.ru)