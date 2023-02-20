Трое российских генералов, а также чиновники, причастные к вывозу украинских детей в Россию, станут фигурантами нового санкционного списка Евросоюза, приуроченного к годовщине начала войны в Украине. Об этом сообщает EU Observer.

Под очередной раунд санкций попадут: генерал-майор Алексей Авдеев, командовавший войсками в районах, «где российская армия совершала зверства против мирных жителей». Командующий Воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский, командовавший войсками «в районе расстрела жителей Бучи» в Украине в 2022 году. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, который «отвечал за стратегические обстрелы гражданской инфраструктуры».

Под новые санкции могут попасть уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова и зампред правительства Московской области, журналист Вячеслав Духин. Им грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за помощь в организации массового вывоза украинских детей с захваченных территорий Украины.

Остальные 59 человек в новом списке — заместители министров, депутаты, сенаторы, прокуроры, военные и пропагандисты. В него, как ожидается, войдет глава Россотрудничества Евгений Примаков, заместители главы Роскомнадзора и руководители Общероссийского народного фронта.

В новом списке 28 организаций, им грозит замораживание активов ЕС и запрет на ведение бизнеса.