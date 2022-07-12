«Хочу жить в европейской Грузии» — да, пожалуй, теперь в соседней Грузии протестные акции с подобными призывами обычное явление. Заметим, что число участников подобных акций достигало 30-35 тысяч человек. В них особенно преобладала молодежь страны. А какую цель преследовали эти акции?

Дело в том, что, по мнению протестующих, правительство Грузии не смогло как следует защитить интересы страны в ЕС, т.к. Украина и Молдова получили статус страны – кандидата, а Грузии, как говорится, велели подождать, и Тбилиси на неопределенное время остался вне евроинтеграционного процесса.

На самом деле, весьма печальное событие. Потому, что Грузия лидировала в процессе европейской интеграции. Хотя тут стоит отметить, что нынешние власти страны, несмотря на европейскую политику, считаются не очень-то демократическими.

Но ради справедливости надо признать, что теперешние политические власти соседней Грузии, которые считаются командой известного олигарха Бидзины Иванишвили, несмотря на навязываемые им геополитические ярлыки (якобы они являются пророссийскими политическими силами!), вовсе не стали строить тесные отношения с Россией, даже до сих пор не установились нормальные дипломатические отношения между двумя государствами.

Но все-таки нет веских оснований считать грузинскую власть достаточно демократической. Для доказательства этого тезиса можно напомнить про арест бывшего президента страны Михеила Саакашвили. Конечно, это не значит, что Грузии не предоставили статус страны-кандидата в ЕС из-за Саакашвили. Но такие «небольшие» детали вместе создают негативный имидж страны.

Заметим, что, к сожалению, о Грузии давно уже сложилось мнение как о стране, руководимой олигархом Иванишвили. Тут следует отметить, что Брюссель принял индивидуальные санкции против Иванишвили, несмотря на то, что тот уже отказался от всех политических статусов и постов.

Конечно, все эти аргументы довольно серьезные. Но нам думается, что Грузия не получила статус страны-кандидата по одной причине: с начала российско-украинской войны официальный Тбилиси занял не очень однозначную и последовательную позицию, заявив, что не будет присоединяться к санкциям против России. Понятно, что это не осталось незамеченным Брюсселем, хотя сами европейские страны в вопросе санкций тоже заняли не очень последовательную позицию, особенно, в таком вопросе, как российский газ. В принципе, это можно понять, т.к. это не такое уж простое дело. Например, 40% газовых потреблений Германии обеспечивается именно российским газом.

Тут есть другой, еще один не менее важный геополитический момент. Порою нам кажется, что Грузию одну не примут в европейские структуры. Дело в том, что ЕС и НАТО неравнодушны к двум другим южно-кавказским республикам и стремятся сохранить баланс в геополитических вопросах Южного Кавказа…

Но в течение нескольких лет Грузия лидирует в вопросах европейской интеграции, чего о других двух республиках Южного Кавказа не скажешь. В отличие от грузинского общества в этих двух республиках не проводятся акции в поддержку европейской интеграции, даже оппозиция в этих странах не поднимает вопрос о вступлении в ЕС. Поэтому ЕС не должен был оставлять Грузию в стороне – ведь, Грузия ни в чем не уступает Украине и Молдове, наоборот, по некоторым параметрам даже опережает их. Как минимум, уровень коррупции в Грузии в отличие от Украины и Молдовы не очень высок.

Но принятие Швеции и Финляндии в НАТО (Германия, которая больше всех сопротивлялась принятию Грузии и Украины в НАТО, уже ратифицировала протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в ряды Альянса!) показало, что Европа также действует и руководствуется «двойными стандартами» – кто-то годами работает и трудится, чтобы добиться какой-то цели. А кому-то бывает достаточным всего одно заявление, и в тот же час все его желания исполняются…