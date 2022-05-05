Европарламент призвал ЕС защитить украинских женщин-беженцев от насилия и злоупотреблений. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 5 мая. За нее проголосовали 462 евродепутата, 19 — были против, еще 89 — воздержались, сообщает корреспондент DW.

Резолюция «осуждает применение сексуального и гендерного насилия как оружия на войне и подчеркивает, что это военное преступление». Такие случаи должны быть расследованы и наказаны, добавляется в документе. Евродепутаты призвали государства ЕС создать специальные программы помощи украинкам, ставшим жертвами насилия.

«Массовые изнасилования, сексуальное и гендерное насилие, пытки и геноцид используются как военное оружие. Мы не остановимся, пока все те, кто совершил эти преступления, не будут привлечены к ответственности, но даже и тогда глубоко уязвленные жертвы могут никогда не восстановиться после такой травмы», — заявил автор резолюции, польский социал-демократ Роберт Бедронь, которого цитирует пресс-служба Европарламента. (DW)