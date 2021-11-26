Еврокомиссия (ЕК) предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами Южной Африки из-за распространения нового варианта коронавируса , который, предположительно, может заражать и полностью вакцинированных людей. «Комиссия в тесной координации со странами-членами предложит активировать аварийный тормоз, чтобы приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за вызывающего обеспокоенность варианта B.1.1.529», — написала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 26 ноября.

Полеты в страны юга Африки уже приостановили Германия, Нидерланды, Австрия, Италия и Чехия. Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября рассмотрит ситуацию из-за нового варианта коронавируса. Эксперты обсудят, насколько опасен этот вариант инфекции.

По словам директора центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тлуио де Оливейры, около 90% новых случаев заражения в южноафриканской провинции Гаутенг вызваны новым вариантом вируса, обнаруженным в ЮАР и Ботсване. Заражение вариантом B.1.1.529 было выявлен в Израиле у гражданина страны, вернувшегося из Малави. Еще двое израильтян ожидают результатов тестов.

Ученые предполагают, что «южноафриканский» вариант коронавируса способен заражать и полностью вакцинированных людей. (DW)