Европа готовится ко второй волне коронавируса

Европейские страны готовятся встретить вторую волну коронавирусной инфекции и рассматривают возможность введения новых ограничений, пока миллионы людей путешествуют по Европе, находясь в отпусках, пишет газета The Guardian.

Например, правительство Бельгии предупредило, что страна может быть подвергнута «локдауну» после значительного всплеска инфекций. Во Франции министр здравоохранения призвал к усилению бдительности после резкого роста случаев инфекции среди молодежи. Также в Германии «глубоко обеспокоены» ростом случаев COVID-19 в течение последних нескольких недель.

При этом эксперты считают, что можно избежать еще одной волны и ограничительных мер.

«Сейчас впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способным ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности и сотрудничества и коллективными усилиями», — заявил председатель правительства Каталонии Ким Торра.

Если же справиться с коронавирусом не получится, то придется вернуться назад к ограничениям, уверен Торра.

По последним данным, в мире зафиксировано свыше 16,3 млн случаев коронавируса и почти 650 тыс. летальных случаев. (gazeta.ru)

| 2020-07-27T22:02:23+04:00 28 июля 2020, 00:42|12345 (Пока оценок нет)
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