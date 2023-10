После масштабного теракта ХАМАС против Израиля прошло почти три недели, а политическая ситуация приобрела несколько изменившуюся динамику.

После того, как на Западе практически все лидеры высказались в поддержку Израиля, возник вполне практический вопрос о размерах и логистике необходимой помощи. И также сразу начали проявляться некоторые расхождения между Европой и США. На все это накладывался хаос, возникший в Вашингтоне из-за полной неопределенности в Палате представителей, которая оказалась без спикера. По процедуре нижней палаты она не может нормально функционировать без избранного спикера, который по конституции является третьим человеком в государстве после президента и вице-президента.

В ходе, так называемой спикериады, в конгрессе стала проявляться агрессивная активность сторонников Дональда Трампа из группы MAGA — Make America Great Again. Именно они заварили всю кашу в нижней палате, и они же всеми средствами пытались провести своих сторонников на пост спикера. Отметим, что при этом они не останавливались перед прямым запугиванием конгрессменов или их родственников.

Вполне возможно, что нападение ХАМАС на Израиль не в последнюю очередь произошло именно из-за парламентского кризиса в США. Во всяком случае, террористы и стоящие за ними Москва и Тегеран в полной мере попытались таким стечением обстоятельств воспользоваться.

Ситуация в США вызвала сильное беспокойство в Европе. Как писала газета The Washington Post, в столицах стран ЕС серьезно обеспокоены перспективой возращения Трампа в Белый дом. Недавние опросы общественного мнения показали, что шансы на победу в предстоящих в ноябре 2024 года выборах у Байдена и Трампа практически одинаковые. Тревожные настроения в Европе выразил бывший руководитель аппарата министерства обороны Германии Нико Ланге, «Все обеспокоены призраком новой администрации Трампа, но следствием этой озабоченности является ничегонеделание. Это безответственно».

По сути, между Россией и Западом идет гонка вооружений, экзистенциальная ставка на Украину. И эта гонка происходит в то время, когда ключевой поставщик оружия Киеву, Соединенные Штаты, кажется все более ненадежным союзником.

Кризис на Ближнем Востоке обнажил еще одну проблему. Хотя запросы по номенклатуре оружия и боеприпасов со стороны Израиля и Украины совпадают только по нескольким позициям, тем не менее, возникают сложности. Военно-промышленный комплекс США разворачивает производство, но на это требуется время, часто достаточно длительное. Отсюда многих в европейских правительственных кабинетах беспокоит невозможность одновременного снабжения Украины и Израиля по всей номенклатуре в необходимых размерах и количествах.

Война в Украине может затянуться, а пожар на Ближнем Востоке с подачи Ирана и России вынудит США поддержать Израиль своими флотом и авиацией. Отсюда проблема боеприпасов и военного оборудования станет еще острее.

Со своей стороны Европейский Союз выделяет миллиарды евро на вооружение Украины в долгосрочной перспективе. Крупнейшие союзники Киева разрабатывают двусторонние соглашения, которые поддержат потоки оружия на долгие годы.

Украина в свою очередь осуществляет планы по расширению отечественной военной промышленности посредством создания совместных предприятий с западными производителями оружия.

Однако это не даст быстрых результатов. Напротив, потребности Украины являются безотлагательными, а препятствия, с которыми сталкиваются ее европейские союзники, становятся все жестче.

В этом смысле характерна ситуация с производством в Европе 1 млн снарядов для Украины в течение 12 месяцев до марта 2024 года.

Как пишет издание Bloomberg, уже прошло более половины этого времени, однако план выполнен лишь на 30%, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день. Уже несколько государств-членов ЕС в частном порядке обратились в отдел внешней политики союза с просьбой продлить этот срок.

С большими проблемами с военным производством сталкиваются Германия и Великобритания, две крупнейшие экономики Запада после США. Они с трудом восстанавливаются в финансовом отношении после пандемии. Франция поставила Украине некоторые ключевые виды вооружения, но отстает с точки зрения общего вклада.

Европе крайне важно мобилизовать свои возможности в плане наращивания военного производства. Не только для поставок в Украину, но и для пополнения собственных арсеналов. Как сказала Александра де Хооп Схеффер из Немецкого фонда Маршалла, «Европейцам необходимо усилить поддержку Украины».

В ходе встречи министров иностранных дел стран Евросоюза участники пришли к общему мнению, что ЕС не будет поддерживать Израиль так же активно как Украину. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, для Объединенной Европы более предпочтителен вариант прекращения боевых действий на границе Израиля и сектора Газа без решительного разгрома ХАМАС. При этом поддержку Украины в Евросоюзе намерены продолжить и даже увеличить.

Однако ситуация на Ближнем Востоке продолжает эскалироваться. В Иране явно решили повысить ставки. Только так можно интерпретировать обстрелы американских баз в Сирии и Ираке. Ответ последовал незамедлительно и был довольно внушительным и доходчивым в виде полного разрушения иранских баз в этих же странах.

Похоже, что в Тегеране идет нешуточная борьба между той частью элиты, опасающейся втягивания в масштабное противостояние с Израилем и США и радикалами who dares do anything — которым море по колено.