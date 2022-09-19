Будет утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.

Это отражено в законопроекте об утверждении Соглашения «О воздушном сообщении между правительством Азербайджана и правительством Израиля», внесенного в повестку сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Согласно проекту, пассажиры из Азербайджана и Израиля, пользующиеся воздушным транспортом, будут проходить упрощенный контроль.