Европейские страны планируют ввести еще один пакет антироссийских санкций в случае отказа РФ от прекращения огня в Украине и надеются получить поддержку США в этом вопросе.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Agence France Presse.

«Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций [против РФ], и вчера [в среду] я взял на себя обязательство перед [сенатором США] Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций», — сказал Барро.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил ужесточить антироссийские санкции.